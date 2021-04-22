Про головне: Путін відповів Зеленському. "Слуги" обговорюють Тищенка та Шевченка

20:13

У випуску "Про головне" за 22 квітня – президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Володимира Зеленського зустрітись на Донбасі. На засіданні фракції "слуги народу" вирішують долю двох скандальних нардепів – Миколи Тищенка та Євгенія Шевченка.