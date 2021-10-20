Про головне: Росія визнала присутність на сході України. Ампутація через COVID-19

20 жовтня 2021 , 20:19
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Джерело:

24 канал

Міністерство закордонних справ Росії просить допустити своїх представників до бойовика Андрія Косяка, якого заарештували на Луганщині українські військові. У Львові 3 хворим на COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення від хвороби.

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Депутати подали запити до держбюджету на 2022 рік на рекордні 86 трильйонів гривень. Це як 57 бюджетів України.

Випуск "Про головне" на 24 каналі: дивіться відео

 

Автор: Єгор Скоріна