Про головне: Суд у справі Гонгадзе. Аномальне потепління

2 липня 2021 , 20:04
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 2 липня – Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення, засудженому за вбивство Георгія Гонгадзе. ООН зафіксувала рекордно спекотну температуру в Антарктиді.

Також у випуску:

У монобільшості скандал через голосування за президентський законопроєкт про олігархів. Народна депутатка Людмила Буйсмітер висловилася проти ініціативи Володимира Зеленського. Через це її можуть виключити з фракції.

Автор: Кучер Адріана