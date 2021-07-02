Про головне: Суд у справі Гонгадзе. Аномальне потепління
2 липня 2021 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 2 липня – Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення, засудженому за вбивство Георгія Гонгадзе. ООН зафіксувала рекордно спекотну температуру в Антарктиді.
Також у випуску:
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