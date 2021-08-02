Про головне: Ядерне питання в Україні. Нові правила перетину кордону
2 серпня 2021 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "відмову від ядерного статусу головною помилкою". Однак хибним це рішення точно не було. Щоб уникнути поширення коронавірусу, а особливо штаму Дельта, із 5 серпня в Україні почнуть діяти нові правила перетину кордону.
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