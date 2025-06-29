Це нас рятує і допомагає, – льотчик армійської авіації пригадав найважчий бойовий виліт

На Донецькому напрямку авіація ЗСУ вразила укриття ворога, аби захистити піхоту від артилерії. Пілоти здійснювали операцію на низькій висоті.

Льотчик армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Дмитро "Апостол" в ефірі 24 Каналу розповів, що пам'ятає кожен свій виліт. Втім, хоче виділити виліт на Донецькому напрямку, коли ЗСУ без перепочинку накривала ворожа артилерія.

Дивіться також Окупанти скидають пропагандистські листівки на Дніпропетровщину з дронів

Як льотчики адаптуються до небезпеки в небі

Росіяни ховалися в місцевій школі.

Ми парою гелікоптерів Мі-24 накрили цю школу – знесли її. Командир піхотної бригади навіть висловив нам подяку. Власне, це одне із тих завдань, що запам'яталося,

– сказав Дмитро "Апостол".

Він додав, що льотчики намагаються адаптуватися до того, що ворог по них стріляє та запускає ракети. Саме тому вони опускаються низько до землі.

Це рятує і допомагає нам. Ми літаємо достатньо низько, щоб бути прихованими й непомітними,

– сказав Дмитро "Апостол".

Він додав, що їхнє головне завдання – це підтримка переднього краю піхоти. Вони знищують противника там, де в цьому є гостра необхідність.

Він також зазначив, що захоплюється тими льотчиками, які виконували завдання з перевезення вантажу в "Азовсталь" в оточеному Маріуполі, і тими, хто брав участь у деблокаді острова Зміїний. Для Дмитра ці льотчики є прикладом відважності й хоробрості.