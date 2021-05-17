Pro новини: Можливе звільнення Степанова. Прес-конференція Зеленського

22:00

У випуску "Pro новини" за 17 травня – завтра у Верховній Раді нардепи голосуватимуть за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його звинувачують у проваленні вакцинації. Володимир Зеленський є Президентом України вже 2 роки. Незабаром пройде його щорічна зустріч з журналістами.