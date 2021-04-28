Pro новини: Переговори України та Росії у Ватикані. Останні дні правління Меркель

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У випуску "Pro новини" за 28 квітня – Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітись у Ватикані. Посередником між президентами став би Папа Римський. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель допрацьовує на посаді останні дні. Її вважають прихованою союзницею Росії.