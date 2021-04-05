Pro новини: Транспортний колапс у Києві. Умова від Байдена на вступ України до НАТО

22:25

У Києві з 5 квітня можна користуватися громадським транспортом лише за наявності спецперепусток. В перший день жорстких обмежень на дорогах авто стало ще більше, а ціни на таксі зросли майже втричі. Володимир Зеленський поговорив телефоном з Джо Байденом. Президент США заявив, що Україна має подолати корупцію, аби потрапити в НАТО.