Pro новини: Вирок українській освіті. Роковини Чорнобильської катастрофи

22:25

У випуску "Pro новини" за 26 квітня – депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію, однак це лише свідчить про проблеми в системі української освіти. В Україні відбулись пам'ятні заходи до роковин Чорнобильської трагедії, яка забрала життя чималої кількості людей.