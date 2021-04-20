Pro новини: Зашквари "слуг народу". Чого чекати від Путіна

22:10

"Слуги народу" зберуться на позачергове засідання, щоб обговорити, зокрема, нещодавні скандали за участі депутатів Євгена Шевченка та Миколи Тищенка. Володимир Путін готує послання Федеральним зборам. На них може стати зрозуміло, чого від нього очікувати далі.