Pro новини: Зброя Росії біля українських кордонів. Ймовірність тотального локдауну

22:26

У випуску "Pro новини" за 2 квітня – в інформаційному просторі поширють дані, що Росія стягує війська на кордони з Україною та готується до повномасштабного наступу. В Україні вкрай критична ситуація із захворюваністю на COVID-19, тому вже скоро в країні можуть ввести тотальний локдаун.