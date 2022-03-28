Про оборону та санкції: Зеленський знову поговорив із Трюдо

Володимир Зеленський увечері 28 березня провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Політики обговорили співпрацю у сфері оборони та нові санкції проти Росії.

Президент також подякував прем'єр-міністру Канади за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для української держави.

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Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України та Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію,

– зазначив Володимир Зеленський.

Окрім цього, проінформував прем'єра Канади про злочини Росії та перебіг переговорного процесу.

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