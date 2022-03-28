Про оборону та санкції: Зеленський знову поговорив із Трюдо
28 березня 2022 , 23:09Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у твітері
Володимир Зеленський увечері 28 березня провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо. Політики обговорили співпрацю у сфері оборони та нові санкції проти Росії.
Президент також подякував прем'єр-міністру Канади за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для української держави.
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Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України та Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію,
– зазначив Володимир Зеленський.
Окрім цього, проінформував прем'єра Канади про злочини Росії та перебіг переговорного процесу.
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