Про "Північний потік-2" і Росію: Кулеба вперше поговорив з новою очільницею МЗС Німеччини

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Дипломати обговорили актуальну безпекову ситуацію вздовж кордону України.

Кулеба підтвердив відданість України політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Важливо Путін може стерти український суверенітет дипломатією після заяв Байдена, – ЗМІ

Також очільник українського МЗС заявив, що наша країна високо цінує те, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру в нашій державі.

Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей,

– зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна активно виступає за дієву роботу нормандського формату як важливого майданчика для переговорів. Він подякував Німеччині, яка разом із Францією докладає зусиль задля повернення Росії за стіл переговорів.

Він також привітав підтримку нашої держави з боку інших партнерів у контексті активізації процесу мирного врегулювання, наголосивши на незмінній позиції Києва: "Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України".

Актуально В ЄС запевнили, що єдині у своїй реакції в разі нападу Росії на Україну

Натомість Анналена Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у нормандському форматі.

Дипломати згадали про "Північний потік-2"

Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колезі за чітку позицію щодо "Північного потоку-2". Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство. Вони також обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Глави МЗС України та Німеччини домовилися відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах, зокрема активізувати співробітництво у сферах:

розвитку альтернативних джерел енергії,

виробництві й транспортуванні водню,

збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій.

Насамкінець Дмитро Кулеба запросив Анналену Бербок відвідати нашу державу з візитом наступного року.