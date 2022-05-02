Про президентство не жартував, – як Зеленському допоміг попередній досвід

Перед тим, як стати президентом Володимир Зеленський був коміком. Це принесло йому певний досвід.

Австралійський телеканал Nine Network під час інтерв'ю запитав у Зеленського про цю сторінку його минулого. Президент розповів, як такий досвід допоміг йому у діяльності тепер.

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У мене за спиною багато років цього досвіду й на багато тем я жартував, але не про президентство. Не збирався йти в президенти. З самого початку це не було мрією. Багато людей навколо казали, що маю шанс і варто спробувати, вони підтримають. Я до цього серйозно не ставився. Це вийшло випадково,

– каже глава держави.

За його словами, в певний момент захотілося змінити країну. Бо люди хотіли змін, але їх не було.

"Навіть те, що війна на Сході та в нас відняли деякі території все одно нічого не змінювало. Всередині держава розколена, політики її з'їдають, корупція. Тобто навіть війна Росії з 2014 року не об'єднала, бо люди всередині держави постійно займалися корупцією, а казали, що це називається бізнес", – пригадав президент.

Поставив перед собою вибір і пішов у політику

Зеленський пояснив, що дійшовши до певного рівня в бізнесі, кар'єрі та соціальному статусі, він подумав, що любить цю державу. Тому хоче тут жити й щоб жили діти та онуки.

Потрібно тут залишатись і щось змінювати. Я зробив такий вибір і пішов у політику,

– сказав він.

Зеленського також запитали чи попередня кар'єра була хорошим тренуванням для діяльності тепер.

"Я впевнений, що так. Мене любила аудиторія, яка дивилась мої роботи, бо було зроблено багато справжнього: не лише комедії, але й сімейне кіно, драми та інше. Так, цей досвід допоміг мені, коли я став президентом", – розповів він.

Зеленський любить бути в оточенні людей

Президент також зауважив, що завжди був правдивий з людьми. Глава держави стверджує: треба робити якісні речі й в усьому потрібно, щоб була людяність.

Я люблю людей і не дуже люблю бути на самоті. Думаю, що моє ставлення до них передалось і передається. Це найголовніша цінність і я її не змінив, як з минулої роботи, так і зараз. Я багато працював і те саме відбувається і в політиці. Я працював без вихідних, зранку до ночі, – поділився президент.

За його словами, він завжди хотів виконувати будь-яку роботу й бути номером 1 в тому, що робить. Хоча він і не впевнений у тому, що саме так було завжди, але він дуже старався.

Які ще теми обговорили в інтерв'ю

У Офісі Президента заявили, що розмова з журналістом проєкту 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network була відвертою. Знімальна група добиралась в Україну близько 2 діб. Однією з думок, яку сказав президент було те, що росіяни нас ненавидять, бо їм так сказали по телевізору.

Також він впевнений, що велику роль у тому, щоб правда доходила до світу, відіграють соцмережі. Саме завдяки ним та ЗМІ люди можуть бачити все на власні очі навіть за океаном.

Запитали президента й про одну з найтрагічніших сторінок цієї війни – звірства росіян у Бучі. Адже Зеленський особисто відвідав звільнені території Київщини. Він поділився, що в цей момент відчував ненависть, бажання помсти й нерозуміння росіян.

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