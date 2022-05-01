Про санкції проти Росії та лібералізацію для українського експорту: Кулеба поговорив з Блінкеном

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США надає неабияку підтримку нашій державі. Так, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели ще одну розмову.

Вони обговорили наступний пакет військової допомоги Україні та подальші санкції проти країни-агресорки. Про це Кулеба написав у своєму твіттері.

До теми Блінкен розповів Кулебі, коли американські дипломати повернуться в Україну

Кулеба провів розмову з Блінкеном

Бесіда проводилася у продовження зустрічі Кулеби та Блінкена в Києві, яка відбулася 24 квітня. Глава МЗС подякував США через Блінкена за дотримання обіцянки рішуче підтримувати Україну.

Ми обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї та фінансову підтримку Україні,

– заявив Кулеба.

Він додав, що також закликав США забезпечити максимальну лібералізацію українського експорту.

Ентоні Блінкен про ситуацію в Україні: останні заяви

Держсекретар США наголосив, що це Україна має вирішувати, чи атакувати об'єкти на території Росії. Зараз завдання української армії – зробити все для захисту рідної землі.

Блінкен зауважив, що українські військові вже виграли битву за Київ.

Після візиту до Києва 24 квітня голова Держдепу висловив впевненість, що суверенна Україна існуватиме довше, аніж у владі перебуватиме Володимир Путін.

Зауважте – Кулеба розповів про роботу на міжнародній арені за останній час: дивіться відео