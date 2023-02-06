Доповідь розвідки, зброя та кадрові питання: Зеленський провів чергове засідання Ставки

У понеділок, 6 лютого, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові доповіли про ситуацію на фронті

Про це розповіли на сайті Офісу Президента. Зазначили, що керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків обговорили ситуацію на полі бою.

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"Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами", – зазначили в ОП.

Інші теми засідання

Розвідка доповіла для президента та військових про найближчі плани росіян. Крім цього, на засіданні обговорили кадрові питання, які стосуються посад голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак;

секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов;

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний;

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Також були командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів", – додали в ОП.

Що відбувається на фронті 6 лютого