Про що говорили на засіданні Ставки головнокомандувача: Зеленський розповів деталі

Президент Володимир Зеленський 15 серпня провів засідання Ставки головнокомандувача. Глава держави привідкрив деталі зустрічі.

Україна робить усе можливе для того, щоб максимально ефективно протидіяти російським окупантам на усіх напрямках та рівнях. Ворог дуже підлий та не збирається відмовлятися від своїх злочинних задумів попри провал багатьох планів, тому нас вкрай необхідна злагодженість та єдність усіх інституцій.

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Про що говорили на засіданні Ставки головнокомандувача

У своєму традиційному зверненні до українців Володимир Зеленський повідомив, що головним об'єктом обговорень була військово-стратегічна обстановка. Першими про неї повідомляли очільник ГУР МОУ Кирило Буданов та керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Також дані про ситуацію на полі бою, підтримку партнерів та інші напрямки роботи з протидії окупантам повідомляли Віктор Хоренко, Валерій Залужний, Сергій Шаптала, Денис Монастирський, Олексій Данілов, Андрій Єрмак та Олексій Резніков

Також розглянули – з того, про що можна говорити публічно, – питання забезпечення наших військових зброєю та боєприпасами і статус виконання попередніх рішень Ставки. Всі вони мають виконуватися на 100%, відповідальність за це – персональна,

– сказав Зеленський.

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