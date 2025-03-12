Після перемовин у Джидді: Філіппенко розібрала головні заяви з Вашингтона

Делегації США та України опублікували спільну заяву. Вона ідентична на обох сайтах – на сайті Президента України та на сайті Державного департаменту США. Це символічний жест.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначила політологиня-американістка Олександра Філіпенко. Вона додала, що такі заяви роблять нечасто під час переговорів. Зазвичай публікують два окремі пресрелізи, і порівнювати їх цікаво, адже сторони нерідко по-різному трактують перебіг переговорів і зустрічей.

Дивіться також Припинення вогню в Україні можливе вже за кілька днів, якщо Росія погодиться, – Рубіо

Але в цьому випадку є спільна заява – це показник того, що обидві сторони дійшли згоди. Вони підтримують ті пункти, які в ній викладені.

Про що говорить адміністрація Трампа

"Окрім того, це сигнал для третьої сторони: іноді – щоб налякати, іноді — щоб серйозно заявити про свою позицію, а іноді – щоб порадувати. У цьому випадку вона може сподобатися європейським партнерам, але водночас серйозно налякати Москву", – сказала Олександра Філіпенко.

Вона додала, що попри скандал в Овальному кабінеті ситуація суттєво змінилася. Державний секретар Марко Рубіо запропонував залишити минулі розбіжності позаду під час прес-підходу в Джидді. Радник із національної безпеки Майкл Волц також підтримав цю позицію.

Журналістка запитала Марко Рубіо, чи нормалізувалися відносини з Володимиром Зеленським, на що він відповів: "Я розумію, що вам хотілося б обговорювати, хто кому подобається, а хто – ні. Але це не епізод телевізійного серіалу". Ця заява суперечить тому, що раніше говорив Дональд Трамп: "Це чудове телевізійне шоу".

Рубіо наголошує, що йдеться не про шоу, а про серйозні речі – питання життя і смерті на війні. Він заявив, що особисті моменти залишаються за лаштунками.

Цю ж позицію фактично підтвердив і Трамп під час прес-підходу на галявині Білого дому після короткої зустрічі в Овальному кабінеті. Один із журналістів запитав Трампа: "Чи запрошений Володимир Зеленський знову до Овального кабінету?" Трамп відповів: "Безумовно!",

– сказала Філіпенко.

Вона зазначила, що Трамп міг би сказати щось інше, наприклад, "Побачимо" або "Цим займуться дипломати". Але така відповідь свідчить про те, що особисті образи та претензії залишилися в минулому. Зараз головне – досягнення цілей. Після заяв Марко Рубіо Майкл Волц підбив підсумки зустрічі. Волц підкреслив: "Трамп – це президент миру."

"Ця фраза пролунала кілька разів. Він заявив, що мир – головна мета Трампа і що він готовий вжити жорстких заходів щодо всіх сторін, аби довести справу до кінця. Потім він заговорив про надання військової допомоги Україні, заявивши, що все необхідне буде направлено негайно. Це та позиція, яку зараз озвучує американська адміністрація", – зазначила Олександра Філіпенко.

Що Трамп готує Росії

Вона додала, що наразі адміністрація Трампа демонструє готовність ухвалювати жорсткі заходи. Які саме – це вже інше питання. На пресконференції Марко Рубіо заявив, що заходи щодо Росії можуть бути різними: "Я не розкриватиму всі карти. Не буду говорити, що саме робитимуть США".

"Так він уникнув прямої відповіді. Однак Ліндсі Грем у зверненні в Twitter зазначив, що щодо Росії можуть бути запроваджені жорсткі санкції. Він пообіцяв, що нові обмеження торкнуться як Росії, так і її торгових партнерів, якщо Володимир Путін відмовиться від припинення вогню," – підсумувала Філіпенко.