Загадковий Буданов: про що так часто мовчить керівник ГУР МО

Не так давно в ГУР МО опублікували загадкове відео, на якому видно мовчазного Кирила Буданова. Однак цій загадковості є пояснення.

Представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що це пов'язано з операціями, які або є в планах, або ж реалізовуються просто зараз. І найближчим часом українське суспільство побачить результат.

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Що відомо про українські операції

Андрій Юсов відзначив, що є певні операції, які зараз заплановані й будуть втілені в життя, а їхні результати суспільство неодмінно побачить. Однак є й ті, які реалізовують просто зараз.

Частина (операцій, – 24 Канал) відбувається вже зараз, буквально в цей час, можна сказати, в прямому ефірі,

– наголосив Юсов.

Росіяни поширюють фейк про загибель Буданова

Росія не тільки веде реальну війну на фронті, але й інформаційну. Напередодні пропагандисти упевнено стверджували, що начебто окупанти ліквідували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім ті ж пропагандисти волали про те, що генерал буцімто у важкому стані і потребує "трепанації черепа". Однак фейк з тріском провалився – Валерій Залужний живий та здоровий і продовжує свою роботу. Варто відзначити, що росіяни у своїх ЗМІ вже "ліквідовували" командувача сил ТРО Ігора Танцюру та Сухопутних військ Олександра Сирського.

Після цього російські ЗМІ вирішили "поховати" Кирила Буданова, запустивши відповідну інформаційну кампанію, у якій спершу стверджували, що головний український розвідник зараз буцімто в комі і його відправили на лікування до Німеччини. Такі фейки тільки розсмішили представників ГУР МО.

Однак пропаганда не здавалася. Для того, аби переконати всіх у загибелі Буданова, пропагандисти вирішили робити вкиди з посиланням на німецькі ЗМІ про те, що керівник ГУР МО зараз на лікуванні в Берліні, однак ті ж видання кажуть, що повідомлення росіян є вигадкою. У хід росіяни навіть випустили "важку артилерію" – ексдепутата-зрадника Іллю Киву, який вже заявив, що Буданов буцімто помер і цей факт приховують.