Про що потрібно говорити з Путіним

Перш за все треба буде говорити про безпеку. А все інше вже потім. Ви ж розумієте, що окремо будуть іти політичні вимоги. Далі – читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Путін, можливо, буде вимагати ратифікації якихось документів. Ухвалення буде, майже напевно, відбуватися у закритому режимі. Подалі від людського ока. Все, що ми помітимо – це припинення вогню.

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Політичні вимоги Путіна

До політичних вимог може відноситися, наприклад, визнання Криму російським, визнання псевдореспублік, і нерозміщення наступального озброєння. Вся інша територія буде під нашим контролем спокійно жити та відбудовуватися.

Цей варіант дуже складно буде втілити в умовах загальнопатріотичних настроїв населення. Останнє його просто не прийме. Всі зараз хочуть іти вперед відвойовувати території аж до самого Криму. Разом з тим, треба розуміти, що росіян банально більше. У них більше живої сили. Вони як сарана пруть.

Так, наші хлопці роблять все, як слід. Але щоб прикопати тут всіх ворогів, нам чисто з математичної точки зору, потрібно буде не менш як сто днів. За умови збереження нинішніх темпів утилізації росіян.

Встановлювати стан психіки Путіна немає потреби / Фото Getty Images

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Путін довів свою неадекватність

Про повну неадекватність Путіна свідчить вже саме рішення почати війну. Встановлювати стан психіки господаря Кремля нема потреби. Все вже стало цілком очевидним.

З цією людиною домовлятися нема про що. Ну, в принципі. Ми можемо з вами вишукувати якісь моменти, з наведених мною раніше. Як, наприклад, те підроблене відео. Та це всього лише маневр. Не відступ. Він оцінює це так: окей, за 2 дні не вдалося, то вдасться за 12.

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