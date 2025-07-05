Умови досі "денацифікація" та "демілітаризація" України, – ISW про останні заяви Кремля

Американський президент Дональд Трамп визнав небажання російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Так, посадовці в Кремлі продовжують демонструвати критичну відсутність інтересу до добросовісних переговорів з Україною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Що демонструють останні заяви Кремля

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 4 липня заявив, що Путіна "немає" і він "не прагне зупинити" військові дії проти України. Ба більше, він повторив про своє "розчарування" від телефонної розмови з Путіним 3 липня.

Лідер США заявив 3 липня, що він "зовсім" не досяг жодного прогресу з Путіним і що він "не задоволений" Путіним.

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков цинічно заявив 4 липня, що Путін сказав Трампу, що "Росія готова досягти своїх цілей у війні проти України шляхом дипломатичних переговорів, але продовжуватиме військові дії, оскільки дипломатичного варіанту, який би задовольняв цілі Росії, ще не було запропоновано".

Російська окупаційна армія завдала одного з найбільших ударів в ніч з 3 на 4 липня після телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Заяви Путіна та Пєскова свідчать про те, що Росія не відмовилася від своїх початкових цілей у війні проти України,

– ідеться в звіті.

Аналітики ISW продовжують оцінювати, що умови Росії – "денацифікація" та "демілітаризація" України, яких Росія вимагає з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – "рівносильні вимогам зміни режиму, встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні та суттєвим обмеженням здатності України захищатися від майбутньої російської агресії".