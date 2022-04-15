Про це знали б американці, – Гудков пояснив, чи могла на крейсері "Москва" бути ядерна зброя

Припускають, що на затонулому російському крейсері "Москва" могла бути розміщена ядерна зброя. Однак малоймовірно, що там могли бути підготовані ядерні боєголовки.

Про це мали б знати у розвідці Сполучених Штатів. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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На його думку, американці отримують таку інформацію.

У них хороша агентурна позиція всередині російського війська і приховати це неможливо,

– наголосив Гудков.

Він додав, що оскільки спецслужби США поки про це мовчать, скоріш за все, ядерної зброї на кораблях поки немає. Однак для Росії не є великою проблемою передислокувати такі снаряди на свої кораблі у будь-який момент.

Гудков про ядерну зброю на крейсері "Москва": дивіться відео