Про умови перебування та допомогу: Дуда підписав закон про біженців

Польща вже прийняла понад 1,5 мільйона біженців з України. Глава держави Анджей Дуда підписав закон, що регламентує їхні умови перебування на польській території а також визначає фінансову допомогу.

Відповідний документ польський Сейм ухвалив ще 9 березня. Через день підтримали цей крок і Сенаті – проте з 60 поправками.

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Норми закону застосовуватимуться ретроактивно

Незважаючи на те, що закон Дуда завізував 12 березня, він застосовуватиметься ретроактивно – ще з 24 лютого 2022 року.

Які норми документа:

Перебування громадян України на території Польщі є законним.

Також законним є перебування одного з подружжя, якщо він не має українського громадянства.

Легальним є перебування і дітей, народжених українками в Польщі під час війни.

Перебування українських біженців у Польщі вважатиметься законним протягом 18 місяців.

Через 9 місяців перебування у Польщі, біженці можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Закон дозволяє отримати податковий номер, працювати на польській території, а також мати доступ до медичної допомоги. Біженці зможуть отримати одноразову допомогу, її розмір – 300 злотих. Пільги чекають і на тих поляків, які забезпечують харчування та проживання українців.

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Українські учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських школах та університетах.