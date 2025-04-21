Про вибухи повідомляли з Черкас, Херсона та Одеси

Масована повітряна атака ударними безпілотниками та кількома ракетами з Чорного моря відбулася уночі 21 квітня. Вибухи лунали у багатьох областях України.

Суспільне, зокрема, написало про вибухи у Черкасах. Надходили такі ж повідомлення з Миколаєва, Херсона, Одеської області та Київської. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі "Перемир'я" закінчилось – "Шахеди" і ракети полетіли знову: де тривога в Україні 21 квітня

У багатьох містах України чули вибухи вночі 21 квітня: що сталося

Опівночі на 21 квітня закінчилося так зване "великоднє перемир'я", оголошене Росією. Одразу ворог розпочав атаку ударними БпЛА – як згодом з'ясувалося, досить масовану.

Спершу моніторингові спільноти та Повітряні сили писали про рух БпЛА у Харківській, Сумській, Дніпропетровській областях та інших. Потім повідомлення про роботу ППО надійшли з Київської області.

Близько 5 ранку майже одночасно пролунали вибухи у багатьох містах. У Миколаєві – від атаки ракет з акваторії Чорного моря. У Херсоні – з наразі невідомих причин. В Одесі – під час нальоту безпілотників. Також у Черкасах – Повітряні сили застерігали про особливу небезпеку для міста.

Ближче до 6 ранку на Півдні дали відбій. Але у багатьох областях повітряна тривога триває, у небі все ще літають "Шахеди".