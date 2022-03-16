Про втрати ворога дізнаєтеся зранку: артилерія "тридцятки" не дала поспати російським окупантам
Джерело:фейсбук 30 ОМБр імені Острозького
Кремлівські загарбники цинічно щоночі атакують наші міста, але й ми не даємо їм спокійно спати. Показове відео опублікували на фейсбук-сторінці 30 ОМБр імені Острозького.
Окупанти розраховували на легку прогулянку в Україні. Та тепер, уже 20 днів, ті росіяни добре знають, як це – гуляти під артилерійським градом.
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Українська артилерія не дає спати окупантам: відео бою
Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити,
– запевнили наші захисники.
Непрохані гості зупинилися на нічний відпочинок? Тут їх одразу й привітали "гаряче" наші артилеристи.
"Про втрати ворога читаємо завтра у щоденних зведеннях!" – закликали у 30 ОМБр.
Ось відео, яке опублікували наші захисники:
І ще одне примітне відео з фронту: пряме влучання у танк окупантів