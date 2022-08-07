Про які літаки мріють українські "привиди": відповідь Повітряних сил
Будь-яка поміч від наших партнерів – надзвичайно важлива. Адже Україна воює й втрачає, як техніку, так і воїнів-героїв.
Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Важливо Пишаюся вами, – Зеленський нагородив військових Повітряних сил
За його словами, з важких систем маємо сьогодні лише один зенітно-ракетний комплекс С-300, який надала Словаччина. Він суттєво посилив українські можливості на певному напрямку.
Юрій Ігнат зазначив, якщо дається комплекс, то до нього й певний запас ракет. Адже ми не маємо можливості поповнювати боєкомплекти та техніку.
Літаки
"Ми отримали запчастини від МіГ-29. Не просто запчастини – це двигуни, агрегати, планери. Літак, як конструктор, його можна скласти. Як автомобілі на розборці, так само можна й винищувач складати. Це безумовно надзвичайно важливі речі", – акцентував Юрій Ігнат.
Виробництво цієї техніки – радянських літаків та зенітно-ракетних систем є виключно в росії. Ми лише маємо авіаційно-ремонтні підприємства, а також підприємства, які можуть продовжити ресурс саме цієї зенітно-ракетної техніки,
– розповів Юрій Ігнат.
Він пояснив, що тому потрібно просити Західних партнерів, зокрема країни Центральної Європи, щоб вони допомагали нам й натомість на заміну, можливо, отримають щось інше.
Про які літаки мріють наші "привиди" Києва
Юрій Ігнат розповів, що мрії у наших пілотів дуже амбітні. Вони вражаюче воюють та мають сильне почуття любові до своєї країни. Це сучасні люди за якими майбутнє.
Мріють вони літати на F-35, F-22, як і весь цивілізований світ. Вже від F-16, F-15 деякі країни відмовляються, продають їх іншим й беруть найкращі, – повідомив Юрій Ігнат.
Він пригадав словам командувача Повітряних сил, який сказав, що наші люди заслуговують на найкращу зброю, адже довели, що українці найкращі воїни.
Дивіться відео про мрії українських пілотів:
Останні новини щодо Повітряних сил ЗСУ
- Прифронтові міста страждають від ударів реактивної артилерії ворога. Протиповітряна оборона не може збивати такі цілі. У цьому випадку потрібно знешкоджувати противника там, звідки він завдає ударів. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- Українські захисники завдають нищівних авіаударів по позиціях російських окупантів на Херсонщині. Вони здійснили кілька нальотів 4 – 5 парами винищувачів. Про це розповів Олексій Арестович.
- Ефективність роботи української ППО за час повномасштабної війни високо оцінили у країнах цивілізованого світу. Проте окупанти роблять усе можливе, аби їхні ракети долітали до заданих цілей. При цьому протиповітряна оборона все одно збиває ворожі ракети, завдаючи росії втрат на сотні мільйонів доларів.