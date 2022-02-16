Про загрозу вторгнення Росії, "визнання" бойовиків та візит Байдена: інтерв'ю з Крістіною Квін

Адміністрація Джо Байдена твердо заявляє, що попри сумнівні заяви Росії про відведення військ до пунктів дислокації, вторгнення може розпочатися буквально будь-якої хвилини. Саме через це американський президент запропонував своїм громадянам залишити Україну, а посольство – перемістили ближче до польського кордону.

Ситуація змусила тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін разом із представниками американського посольства тимчасово переїхати із Києва до Львова.

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Ми зустріли Крістіну Квін на вулицях Львова. Наша розмова була спонтанною, але дуже бажаною та важливою. Тимчасова повірена у справах США розповіла сайту 24 каналу, чому вдалося уникнути найгіршого сценарію цієї ночі (16 лютого – 24 канал), чи варто очікувати загострення надалі та скільки ще Росія триматиме приставлений пістолет до голови України.

Інтерв'ю з Крістіною Квін у відеоформаті

Що зупинило Путіна не розпочати вторгнення 16 лютого

США закликали американців покидати Україну через загрозу вторгнення Росії. Чи знаєте ви, скільки американців залишили Україну, зокрема дипломатів?

Ми знаємо, що в Україні було приблизно 6 тисяч 600 американців, які проживали тут і були резидентами. Ми не знаємо, скільки з них виїхали з України, адже ми не відстежуємо їхнє переміщення, проте ми рекомендували всім американським громадянам виїхати з України, поки доступні звичайні комерційні транспортні засоби. Адже зараз це зробити безпечно.



Крістіна Квін у Львові / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Авторитетні іноземні медіа повідомляли, що вторгнення може розпочатися уже 16 лютого. Зважаючи на те, що світ в останні дні максимально зосередив увагу на українському питанні, чи вважаєте ви, що завдяки політиці США, Великої Британії та інших країн-партнерів вдалося стримати Володимира Путіна?

Звісно, наша головна мета є у тому, щоб переконати президента Путіна вибрати дипломатичний шлях, а не шлях агресії. Ми і наші партнери та союзники робимо усе, що в наших силах, аби заохотити президента Путіна вибрати шлях дипломатії, проте ми стривожені накопиченням військ на кордоні і дуже агресивною риторикою Росії і тим, що президент Путін може вирішити вдатися до агресивних дій у будь-який момент. Звісно, ми сподіваємось, що Росія обере шлях дипломатії.

"Це наче жити із приставленим пістолетом до голови"

Рівень напруги через загрозу Росії не спадає, як ви вважаєте, скільки часу ще може тривати напруга та чи варто очікувати погіршення ситуації?

Якщо Росія вирішить вжити агресивних кроків щодо України, звісно, ситуація може значно погіршитися. Проте ми сподіваємося, що цього не відбудеться. Це несправедливо тримати українців у такій напрузі. Це наче жити із приставленим пістолетом до голови! Це несправедливо і не виправдано і ми сподіваємося, що цієї ситуації не буде, а Росія найближчим часом вдасться до деескалації.

Про ймовірну "легітимізацію" бойовиків та майбутній візит Байдена

Сьогодні Володимир Путін взяв до відома цинічне звернення російських депутатів про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі. Якщо документ таки отримає підтримку лідера Кремля, якою буде реакція США?

Звісно, ми вважаємо, що це буде абсолютне порушенням мінського процесу, на який Росія погодилася і під яким вона підписалася. Це порушить їхні зобов’язання щодо принесення миру на Донбас.

Документ про "визнання" бойовиків на Донбасі розробила скандальна Комуністична партія Росії. Перед голосуванням у Думі виступили "класики" кремлівської пропаганди. Звучали абсурдні заяви про "бандерівські формування", які нібито "намагаються розв'язати війну на Донбасі". "За" визнання бойовиків нібито проголосував 351 депутат країни-агресорки

Нещодавно Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну найближчим часом. Чи ведеться робота у цьому напрямку і коли варто очікувати Байдена в Україні?

Президент Байден наполегливо працює кожного дня над дипломатичними шляхами, щоб переконати президента Путіна обрати дипломатію. Джо Байден спілкується з президентом Зеленським, Путіним і лідерами європейських країн і вони усі працюють над дипломатичним рішенням щодня.

Поки не зникне безпосередня загроза: коли посольство повернеться до Києва

Скільки американських дипломатів приїхало до Львова? Як довго ви тут плануєте залишатися?

До Львова ми взяли нашу основну команду – керівників різних відділів у посольстві. Ми залишатимемось тут до того часу, поки не зникне безпосередня загроза Києву. Але ми все ж сподіваємося повернутися якнайшвидше до Києва.

Нам подобається перебувати у Львові, це дуже красиве місто. Всі – дуже гостинні. Але, звісно, ми хочемо повернутися до нашого посольства в Києві.



Крістіна Квін сподівається найближчим часом повернутися у Київ / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Колись у Львові працювало консульство США, але згодом його закрили. Чи може найближчим часом у Львові знову запрацювати американське консульство?

Наразі ми не плануємо відкривати Консульство США у Львові, однак у нас є в планах відкрити Американський дім вже цієї весни. Це буде такий “культурний офіс” з постійними співробітниками, які забезпечуватимуть культурні обміни та навіть обміни між студентами США та України. Крім того, ми будемо запрошувати різних спікерів та мати таку більшу взаємодію з жителями Львова. І це буде дуже важливий крок для встановлення постійного представництва у Львові.