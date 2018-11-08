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      Про що свідчить відсутність бажання пити воду

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      Про що свідчить відсутність бажання пити воду
      Про що свідчить відсутність бажання пити воду / timesofisrael.com

      Дослідники запевняють, що людині потрібно пити воду навіть тоді, коли вона не відчуває спраги.

      Та під терміном "вода" йдеться про чисту питну воду, а не супи, соки, чаї, пише 24apteka.

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      Фізіологічно організм людини завжди потребує чистої питної води, проте ця необхідність не завжди відчувається.

      Експерти зазначають, що відчутність бажання пити воду може свідчити про різні порушення в організмі.

      Про що свідчить відсутність бажання пити воду
      Про що свідчить відсутність бажання пити воду

      Небажання пити воду свідчить про пригнічення функції нирок, порушення передачі і сприйняття імпульсів у нервових клітинах.

      Вчені зазначають, що при цілком комфортній температурі і вологості організму необхідно 2,5 літри води. А от у спеку цей показник збільшується, оскільки у таких умовах тіло людини швидше позбувається води. Для поповнення водного балансу організму необхідна волога.

      via GIPHY

      Нестача води в організмі може призвести до появи каменів в нирках, порушення метаболізму і набору зайвої ваги, згущення крові, головних болів, зморшок на обличчі.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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