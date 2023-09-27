Засуджених не обов'язково кидатимуть до тюрми: Зеленський підписав закон про пробаційний нагляд

В Україні з'явився новий вид покарання. Засуджені зможуть перебувати на волі під так званим пробаційним наглядом.

Відповідний закон вже підписав президент Зеленський. Тепер для обвинувачених у ненасильницьких злочинах діятиме альтернатива арешту.

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Що таке пробаційний нагляд

Новий вид покарання, який з'явився в Україні, означає, що засудженого можуть не ізолювати від суспільства. Він відбуватиме покарання не у класичній в'язниці, а у виправному центрі. Тобто, людина там ночуватиме, однак вдень зможе виходити і працювати на якомусь виробництві. За словами міністра юстиції Дениса Малюська, "це по суті виховна робота з постійним контролем, іноді з електронним моніторингом пересування – браслетом".

Відповідно до закону, заміна арешту на пробаційний нагляд не працює для військовослужбовців, які вчинили кримінальні порушення, а також для людей, які скоїли тяжкі злочини.

Пробаційний нагляд може бути призначений судом на строк від одного до п’яти років та від одного до двух років для неповнолітніх.

Яка мета нового закону

На думку міністра юстиції, пробаційний нагляд – "це набагато ефективніше, ніж просто закрити людину з іншими злочинцями із специфічною культурою, що зовсім не сприяє ресоціалізації". Впровадження нового виду покарання сприятиме гуманізації каральної системи та розширенню можливостей для виправлення осіб без ізоляції від суспільства.

У законопроєкті вказано, що нинішня система кримінальних покарань застаріла. Арешт як його форма фактично втратив своє соціальне і правове призначення. До того ж утримування засуджених у в'язниця є фінансово невигідним.

Крім того, в умовах воєнного стану існує необхідність у зменшенні кількості людей, які перебувають в арештних домах, зокрема для утримання там військовополонених.

В Україні відтермінували створення реєстру олігархів

Кабмін видав розпорядження, яким передбачив створення реєстру олігархів через три місяці після війни. Раніше його планували запустити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Нагадаємо, що пропозиція впровадження такого реєстру надійшла від президента Зеленського. Туди мають вносити олігархів, які відповідають хоча б трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, наявність активів на суму близько 2,3 мільярда гривень. У 2021 році Верховна Рада підтримала цей закон.

Слід зазначити, що прийняття закону про олігархів, відповідно до рекомендації Венеційської комісії, – це умова для початку перемовин про вступ України до ЄС.