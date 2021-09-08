Пробитий череп, зламаний хребет: нові подробиці ДТП з майором поліції на Київщині

Майор поліції, який в'їхав у вантажівку на трасі Київ – Одеса в ніч на 8 вересня, перебуває в реанімації. Віктор Поштаренко є начальником відділу поліції селища Чабани Київської області.

Інформація про те, що чоловік нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння лікарями наразі не підтверджена. Про це розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

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Що відомо про ДТП

ДТП трапилася о 4-й ранку 8 вересні на трасі Київ – Одеса: легковик Ravon зіткнувся з вантажівкою DAF, яка їхала на головній дорозі. Водій фури заявив, що майор поліції був п'яний. За словами Прянішнікової, Віктор Поштаренко перебував за кермом службового авто та їхав з увімкненими фарами.

Дійсно, сталося зіткнення з вантажівкою. Але інформація щодо того, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння не підтверджена лікарями. На даний час відібрана кров для проведення експертиз. Я думаю, що найближчим часом будемо мати результати,

– повідомила Прянішнікова.

Майор поліції, який потрапив у ДТП на одеській трасі, перебуває в реанімації / Фото Київ Оперативний

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Що зараз з Віктором Поштаренком

Водій легковика наразі перебуває в реанімації у важкому стані – у нього пробитий череп та зламаний хребет. На місці працює Управління головної інспекції Київської області та представники ДБР. У правоохоронців також є відео з камер.

Тому зняти з нього (Віктора Поштаренка – 24 канал) пояснення поки неможливо. Що саме трапилося і чому сталася така ситуація буде ще з'ясовано. Насправді ситуація абсолютно прозора, ми жодним чином ніяких фактів не приховуємо та нікого не прикриваємо. У нас немає для цього жодних підстав. У лікарні є представники ДБР, і будь-які факти, які стосуються працівників поліції, ми висвітлюємо повною мірою,

– додала Прянішнікова.

Однак, каже жінка, виникає запитання, "яким чином водій вантажівки визначив стан алкогольного сп'яніння для людини, яка перебувала у дуже важкому стані в автомобілі".

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