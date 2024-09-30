"Ніде навіть хліба купити": на окупованій Луганщині немає продуктових магазинів, – ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області у понад 200 окупованих росіянами населених пунктах наразі не працює жоден продуктовий магазин.

Увагу на цю проблему звернув начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, місцеві там навіть не мають змоги придбати хліб.

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Яка ситуація на окупованій території

У понад 200 населених пунктах так званої "ЛНР" не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць,

– каже глава ОВА.

Таким чином, за його словами, подібна ситуація зберігається у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. "За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити", – наголосив він.

Лисак також розповів, що віднедавна двічі на тиждень туди приїздять "автокрамниці", які працюють по одну-дві години й потім прямують до сусіднього села. Як каже посадовець, деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на "российскую глубинку".

До слова, на окупованих територіях прогресує справжня демографічна криза. Населення поменшало в кілька разів. Народжуваність стрімко знизилася, а смертність, навпаки, прогресує. На це вказують дії так званих "адміністрацій", які змінюють систему поховань.

Медики, які працюють на росіян, зробили цікаву презентацію. У ній мовилося наступне: якщо надалі зберігатиметься теперішня ситуація, то населення на окупованих частинах Луганської та Донецької областей зникне через 70 років.