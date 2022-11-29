Війна прийшла у дім росіян: мати "мобіків" розплакалася на камеру через мертвого сина

Росіяни доволі активно підтримували так звану "спецоперацію" до того, поки війна не прийшла й у їхній дім. Тепер же вони все частіше бідкаються на свої проблеми.

При тому жаліються на своє становище не лише російські чоловіки, яких відправляють помирати за інтереси Путіна, а і їхні дружини та матері. Про це повідомляє 24 канал.

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Один помер, другий поки що живий

Зокрема у мережі появилося відео, на якому росіянка звернулася "до усіх тих, від кого залежить доля" її сина Дмитра. З нього стало відомо, що його та ще одного її сина мобілізували у рамках "часткової мобілізації". У обох чоловіків є неповнолітні діти, в одного з них ще й важкохвора дружина.

А просить вона повернути лише одного з синів, бо інший 29 жовтня, через понад місяць після оголошення часткової мобілізації, помер під Павлівкою.

Тож тепер поки що живого чоловіка вона зі сльозами благає повернути назад додому. Цікаво, що поки помирали мирні українці, зокрема й діти, росіян не дуже турбувала їхня доля, й сльозливі відео так масово вони не записували.

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Втрати ворога на фронті в Україні

Зазначимо, що так переживає за своїх синів жінка не дарма, адже захисники України роблять все можливе й неможливе для того, щоб усі, хто зайшов зі зброєю до нашої країни поплатилися за це. Зокрема, за даними Генштабу станом на 28 листопада вони знищили ще 590 росіян за добу. Відтак загальна кількість "хороших росіян" наразі становить 87 900 осіб.

Також ефективно українські воїни знищують й ворожу техніку. Станом на 28 листопада у техніці ворог втратив:

Танків – 2908 (+3 одиниці),

бойових броньованих машин – 5861 (+5),

артилерійських систем – 1899 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4).

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Окупанти на фронті все частіше розуміють свою долю. Зокрема на Донецькому напрямку вони бояться, що їх скоро всіх вб'ють.

До високої смертності серед російських мобілізованих призводить й те, що їх на фронт відправляють непідготовленими та без уніформи, засобів захисту і належного озброєння. Ба більше, не вистачає навіть їжі.

Однак попри усе це у влади Росії хватає цинізму. Так, нещодавно губернатор країни-окупантки сказав матерям військових, що їхні сини належать державі і їхня смерть "на благо".

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