Готові роздерти Путіна: війна в Україні перевернула життя росіян й обнуляє рейтинг диктатора

Повномасштабна війна, яку Володимир Путін розвʼязав в Україні, кардинально змінила життя росіян. Окрім серйозних економічних проблем, Росія поступово перетворюється на Північну Корею в інформаційному плані.

Кремль завжди обмежував потік інформації, але зараз у хід пішли дуже жорсткі методи для того, аби населення не дізналося про провал так званої СВО. Спеціально для 24 Каналу експерти розповіли, як тепер живуть пересічні громадяни Росії та як Путін приховує від них правду.

Цікаво На Путіна чекає та сама доля, що й на Гітлера, – Зеленський

Яка нова цікава тенденція щодо війни зʼявилася у Росії?

У Росії фіксують масштабні перебої з інтернетом. Попри те, що це вже позначилося навіть на роботі бізнесу в центрі Москви, справжня мета влади та російської пропаганди полягає у відмежуванні країни від зовнішнього світу, розповіла журналістка та психологиня Лариса Волошина.

Вона зазначила, що ізоляція інформаційного простору дозволить Володимиру Путіну безперешкодно говорити про нібито "великі успіхи" російської армії на фронті. Інакше, переконана вона, кремлівський лідер може зіткнутися з невдоволенням російського суспільства.

У країні-агресорці вже тестують так звані "білі списки" сайтів. Доступ до багатьох ресурсів обмежується – перегляд YouTube стає дедалі складнішим, тоді як можливість написати донос у ФСБ залишається відкритою,

– зазначила Волошина.

Журналістка звернула увагу й на риторику російської пропаганди. Останнім часом вона дедалі частіше просуває тезу про постійні "перемог" Росії, а сам Путін вже неодноразово "звільняв" Куп’янськ у пропагандистських повідомленнях. При цьому традиційна антизахідна риторика нікуди не зникла.

Офіційна пропаганда намагається переконати росіян, що завершення війни проти України можна подати як успіх. Водночас частина російських блогерів, так званих "воєнкорів" та військових виступають проти такої інтерпретації. Вони ставлять питання про ціну втрат і навіть заявляють, що відповідальність за них має нести сам Путін.

Зверніть увагу! У Росії планують повністю заблокувати телеграм з 1 квітня 2026 року. Після цього месенджер не працюватиме ані через мобільні мережі, ані через стаціонарний інтернет. Раніше російська влада вже обмежила доступ до низки популярних платформ і медіа, зокрема WhatsApp, Facebook, Instagram, BBC News, Deutsche Welle, "Радіо Свобода" та "Настоящее время". Деякі з цих видань у Росії внесли до реєстру так званих "іноземних агентів".

На думку Волошиної, інформаційна політика Кремля дедалі більше нагадує модель Північної Кореї – обмежений доступ до інтернету, повна домінація пропаганди та життя в умовах вигаданої реальності.

Путін прагне фактично опустити залізну завісу й розповідати про великі перемоги. Для цього потрібно закрити можливість отримувати інформацію із зовнішнього світу. Це питання виживання його режиму. Адже власне населення може не пробачити поразки,

– наголосила журналістка.

Вона також додала, що російське суспільство обговорює втечу Владислава Суркова – колишнього заступника голови уряду Росії та одного з ідеологів "путінізму" на початку повномасштабного вторгнення. Адже Поки Кремль говорить про "перемоги", один із головних авторів цієї ідеології вже перебуває за межами країни.

Як Путін ізолює росіян від правди: дивіться відео

Як сьогодні живуть звичайні росіяни?

У матеріалі The Moscow Times йдеться, що росіяни нині змушені витрачати майже 40% своїх доходів лише на харчові продукти. А представники малого бізнесу в країні скаржаться на стрімке погіршення економічної ситуації. Водночас Кремль, за словами журналіста з Ірландії Кейліна Робертсона, намагається всіляко приховати масштаби проблем.

Тенденції свідчать про те, що ситуація в Росії лише погіршуватиметься. У деяких регіонах люди вже змушені стояти в чергах за хлібом. Проблеми стають дедалі очевиднішими.

Лише в Москві припинили роботу близько 500 ресторанів, а ціни на продукти зросли приблизно на 40% – це рекордний показник за останні 16 років,

– зазначив Робертсон.

На його думку, про справжній стан справ у країні свідчить те, що скаржитися почали самі росіяни. Мирні жителі обурюються різким зростанням цін у супермаркетах, тоді як військові нарікають на нестачу необхідного забезпечення на фронті. При цьому російські медіа перебувають під жорстким контролем влади, тому відкрита критика може мати серйозні наслідки.

Журналіст нагадав, що Кремль розпочав повномасштабну війну, заявляючи про намір "повернути велич" Росії. Однак замість цього країна зіткнулася з серйозною економічною кризою, яка дедалі більше нагадує реалії пізнього Радянського Союзу та періоди бідності.

У Росії може поширитися явище шрінкфляції – коли виробники зменшують вагу або об’єм товарів у пакуванні, залишаючи ціну незмінною,

– припустив він.

За словами Робертсона, у соцмережах уже з’являються приклади подібних змін. Наприклад, буханець хліба, який коштує близько 50 рублів, інколи продають частинами. Користувачі інтернету обурюються тим, що змушені купувати окремі шматки хліба, називаючи таку ситуацію абсурдною.

Поки міжнародні санкції поступово дають результат, російська влада витрачає значні ресурси на фінансування дорогої війни, що супроводжується масштабною корупцією. Найбільший тягар цих процесів зрештою лягає саме на пересічних росіян.

До теми! У низці регіонів Росії фіксують затримки із виплатою зарплат. Найскладніша ситуація, за повідомленнями, спостерігається у Сибіру та Забайкаллі. У Хакасії без своєчасних виплат залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх та культурних установ.

Як війна змінила життя росіян: дивіться відео

Які проблеми на фронті викрили пропагандисти?

Аналізуючи виступи "провідних" пропагандистів Росії, справді можна зрозуміти, які настрої панують у Кремлі. Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зазначив, що коли путінські посіпаки починають виправдовуватися та переконувати суспільство у тому, що все йде правильно й за планом, то насправді ситуація протилежна.

Росіянам не вдається перемагати на полі бою, тому вони включають інші елементи гібридної війни, зокрема дипломатична, економічна й політична частини,

– наголосив Ткачук.

Зараз Кремль всіляко намагається переконати Дональда Трампа припинити підтримку України. Попри те, що нинішня адміністрація надає значно меншу підтримку, але все ж таки вона не зупинена й продовжується.

Росіяни вдаються до таких методів, коли на фронті у них виникають проблеми. З листопада 2025 року падають темпи просування російського війська. Водночас кількість бойових зіткнень залишається на високому рівні. Тобто інтенсивність бойових дій зберігається, а ефективність росіян падає.

До слова, російські військові на Лиманському напрямку стикаються з проблемами постачання. Через складнощі з логістикою деякі підрозділи повідомляють про нестачу продовольства. Зокрема, з’явилася інформація про записку окупантів із проханням взяти їх у полон після тритижневого голодування.

Про що проговорилися пропагандисти: дивіться відео

Як знову зганьбився Путін?

Привітання російського диктатора Володимира Путіна з 8 березня викликало хвилю обговорень у мережі. Під час запису звернення він кашляв і запинався, що виглядало досить незграбно та суттєво підірвало його традиційний образ "сильного лідера".

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що такі кадри могли оприлюднити не випадково. На його думку, навколо цієї історії може бути набагато більше сенсів, ніж здається на перший погляд.

Відео могли спеціально поширити, щоб викликати співчуття у жіночої аудиторії. Мовляв, Путін нібито настільки багато працює, що зірвав голос і почав кашляти під час звернення,

– припустив Чаленко.

Втім, не виключені й інші версії. Зокрема, хтось міг навмисно показати слабкість російського лідера та натякнути на проблеми з його здоров’ям. Також можливо, що публікацією такого відео намагалися підставити прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

У цій ситуації складно говорити лише про одну причину. За його словами, оточення Путіна не є монолітним, і всередині російської влади можуть відбуватися різні процеси.

Важливо! Соціологічні опитування свідчать про зміну суспільних настроїв. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, рівень довіри до Володимира Путіна впав до найнижчого показника з початку повномасштабного вторгнення. Лише 32,1% опитаних назвали його політиком, якому могли б довірити розв'язання ключових державних питань.

Хто та навіщо міг підставити диктатора: дивіться відео

Які ще проблеми у Путіна?