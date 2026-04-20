У російській армії "снарядний голод" і збої зв'язку, – "Атеш"

Агенти "Атеш провели успішну розвідувальну операцію у російській армії. В окупантів почалися серйозні проблеми з постачанням та зв'язком.

Серед російських військових дедалі частіше обговорюють гостру нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Про це повідомили в "Атеш".

Чому у росіян почалися проблеми з постачанням та зв'язком?

Партизани повідомили, що у російських військових почався так званий "снарядний голод". Дефіцит боєприпасів негативно впливає на здатність окупантів вести бойові дії та утримувати позиції на фронті.

Ще одна велика проблема ворога – зв'язок. Російські застарілі засоби дуже нестабільні й легко глушаться українськими системами РЕБ.

Внаслідок таких серйозних проблем зі зв'язком, ворожі підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фактично розвалюється,

– зазначили в "Атеш".

За даними "Атеш", російські військові активно обговорюють ці проблеми й уже вважають їх системними. Водночас ресурси поступово виснажуються, а ефективність підрозділів й далі падає.

Що відомо про успішні операції партизанів?