З'явилися "неочікувані" проблеми: Кремль може замінити гауляйтера Сальдо колишнім ФСБшником

У так званій "владі" окупованої частини Херсонської області відбулися певні зміни. Новим першим заступником колаборанта Владіміра Сальдо став колишній співробітник ФСБ Павло Шувалкін.

Подейкують, що окупанти хочуть змістити зрадника України із цієї посади. В етері 24 Каналу журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла, які проблеми виникають у росіян з гауляйтерами на окупованих територіях та навіщо ворог призначає ФСБшників у так звані "адміністрації".

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Крісла гауляйтерів хитаються давно

У росіян давно проблеми з гауляйтера на окупованих територіях. Наприклад, коли російські війська зайшли у Херсон й окупували його на неповні дев'ять місяців, то вони не знайшли людини, яка б викликала довіру у населення, щоб її поставити гауляйтером обласного центру. Тож змушені були поставити нікому невідомого Алєксандра Купця, колишнього службіста.

Його ніхто не знав і не знає, хоча зараз він обліковується як начальник військової адміністрації в Херсоні. Недовіра до місцевих колаборантів та зрадників у російських загарбників була з самого початку,

– зазначила Вірлич.

За її словами, у російських загарбників не було особливого вибору. До того ж вони зовсім не очікували побачити в Херсоні спротив містян та абсолютне неприйняття росіян.

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Гауляйтери виконують не те, що від них вимагають, але замінити їх фактично нема ким. Росіяни зіштовхнулися з тим, що ті люди, на яких вони робили ставки, почали просто відверто красти та брехати їм. Наприклад, Ігоря Семенчева молодшого судять й в Україні, й засудили вже в Росії. Так само Вадима Ільмієва, якого у Росії засудили за хабарництво.

Під гауляйтерами на Херсонщині крісла хитаються доволі довго. Зважаючи на те, як вони, наприклад, "ремонтують" школи чи дороги на Херсонщині, а насправді банально крадуть російські гроші. Я думаю, що росіяни також це бачить,

– мовила журналістка з Херсона.

Тож, можливо, окупанти роблять заступниками гауляйтерів своїх службістів, ФСБшників та інших, щоб вони слідкували за колаборантами, зокрема Сальдо, Булюком, Філіпчуком, Черевко, Косенко тощо, або для того, щоб поступово замінити їх.

Зазначимо, що Шувалкін, який став першим заступником Сальдо, до призначення працював на керівних посадах в управліннях ФСБ у Саратові, Грозному та Ростові-на-Дону, а також очолював оперативний відділ ФСБ у Пензі. Вперше його ім’я з’явилося в російських медіа у зв’язку з Херсонщиною в листопаді 2024 року, коли він почав відвідувати регіон і брати участь у зустрічах з молоддю.