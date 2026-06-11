Є неприємні для росіян новини: військовий розкрив, як Україна наростила удари по логістиці

Наша держава веде цілеспрямовану роботу для того, щоб ускладнити ворогові логістику. Саме постачання відіграє важливе значення у будь-якій війні, особливо зараз, коли росіяни хочуть розтягнути лінію фронту.

Як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, сьогодні Силам оборони потрібно ще більше відпрацьовувати по логістиці. Треба створювати розриви в ланцюзі забезпечення і постачання.

Дивіться також Дві привабливі цілі: експерт з енергетики сказав, як ще більше посилити кризу з паливом в Росії

Як Україні вдалося наростити удари?

Завдяки таким ударам ми унеможливлюємо активні наступальні дії ворога, їхні оперативно-стратегічні прориви. Уже є актуальна статистика від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Відповідно до нових даних, лише за травень ми провели понад 2 тисячі middle strike на оперативну глибину до 200 кілометрів.

Я думаю, що за червень цифра буде ще більшою, враховуючи інтенсивність вогню. У межах реформи армійських корпусів створені координаційні центри. Вони покращили комунікацію підрозділів, які завдають middle strike, тому можливостей стало більше. Для росіян – це дуже неприємні новини,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Враховуючи тенденції забезпечення, зокрема безпілотниками, наземними роботизованими комплексами – можна сказати, що кількість та інтенсивність ударів зростатимуть. Сили оборони роблять все, щоб не дати ворогові використати літній період для активізації наступальних дій на Запорізькому напрямку.

У Росії серйозні проблеми з логістикою: дивіться відео

Чи шукають росіяни шляхи обходу?

Звісно, це невідворотна тенденція, тому що війна не зупиняється. До того ж їм потрібно забезпечувати власні угрупування. Сили оборони суттєво ускладнили цей процес, але говорити про те, що логістика на 100% заблокована – не можна.

Особливо складна ситуація в окупованому Криму. Там доволі серйозна проблема з пальним. Росіяни спробують посилювати цей напрямок засобами радіоелектронної боротьби, вони вже збільшують кількість мобільних вогневих груп.

З цього погляду вони можуть зменшити кількість тих, хто йде в штурмові загони. Тепер ці люди працюватимуть у мобільних вогневих групах. Крім того, вони збільшують кількість стрільців у підрозділах, які зі стрілецької зброї мають збивати дрони та охороняти важливі логістичні об'єкти,

– підкреслив військовий.

Зараз також фіксують, що на цивільних автомобілях росіяни намагаються перевозити критичні речі. Можливо, з часом вони почнуть використовувати човни, катери.

Чому у росіян виникли проблеми з логістикою?

Уже кілька днів росіяни скаржаться на проблеми з пальним у Криму. Бензовози не можуть туди дістатися, оскільки сухопутний коридор є небезпечний. Міст, який йшов з Чонгару, пошкоджений, там створили реверсний рух і ввели вагові обмеження. Відповідно вантажівки не можуть проїхати.

Через удари України логістика ворога суттєво страждає. На трасі Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь вантажний трафік рекордно обвалився. З майже 4 тисяч вантажівок, які проходили цією ділянкою щодня, залишилося трохи більше тисячі. Військові підтверджують, що блокування коридору постачання є дуже чутливим для окупаційної армії.