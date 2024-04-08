Окупанти-здирники, катівники і пияки: проблеми в лавах російських військ фіксує ISW

У підрозділах збройних сил Росії, які країна-терорист залучила до війни в Україні, "процвітає" насильство проти своїх товаришів по службі. А оскільки підкріплюють свою агресію росіяни часто алкоголем, в підсумку усе закінчується вбивствами.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). Там наголосили, що серед окупантів поширене пияцтво, здирство і катування.

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Зокрема аналітики звернули увагу на публікацію російського "незалежного" видання "Берег", де йдеться про те, як військовослужбовці збройних сил Росії катували та вбили свого товариша.

Росіяни 14 годин катували "товариша"

Цей випадок і дійсно був і трапився він у лавах 164-ї мотострілецької бригади (25-та загальновійськова армія, Центральний військовий округ), яка дислокується поблизу тимчасово окупованого села Гречишкине на Луганщині.

Шестеро російських солдатів 14 годин катували іншого російського солдата, перш ніж убити його, можливо, щоб залагодити особисту вендету командира,

– йдеться у зведенні.

Окупанти-здирники

Зазначають також, що ці шестеро російських вояк входять до "банди здирників", де пияцтво в підрозділі є звичним явищем. Окупанти регулярно б'ють, катують й вимагають гроші у п'яних товаришів по службі.

Кричущі випадки у війську ворога