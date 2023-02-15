Путін негодує: британська розвідка розповіла про проблеми в російському ВПК

Завдяки українським захисникам чисельність російської армії різко скорочується. Тож Владімір Путін закликав оборонну промисловість краще підтримувати "спеціальну військову операцію".

Ба більше, дійшло навіть до публічних звинувачень. Під час телевізійної зустрічі 12 січня Путін звинуватив віце-прем'єр-міністра Дениса Мантурова у "валянні дурня".

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Саме Мантуров і є відповідальним за оборонну промисловість. Як пише британська розвідка, це був один з найсильніших публічних випадів президента Росії з моменту вторгнення в Україну.

Вище російське керівництво, ймовірно, усвідомлює, що військово-промислове виробництво стає критично слабким місцем, яке посилилося через стратегічні та оперативні прорахунки, пов'язані з вторгненням в Україну,

– зазначили розвідники.

Виробництво майже напевно не відповідає потребам Міністерства оборони Росії у ресурсах для проведення кампанії в Україні та відновлення своїх довгострокових оборонних потреб.

Втрати ворога просто шалені

Українські захисники та захисниці продовжують давати відсіч ворогу та знищувати загарбників. Станом на 15 лютого, найбільш запеклі бої тривають на Сході. За минулу добу наші воїни ліквідували ще 690 окупантів. Таким чином кількість ліквідованих окупантів зросла до 139 770 осіб. Крім того, ворог зазнає колосальних втрат в техніці.

Актуальна статистика втрат ворога

танків – 3 290 (+4);

бойових броньованих машин – 6 507 (+7);

артилерійських систем – 2 303 (+4);

РСЗВ – 466 (+0);

засобів ППО – 236 (+2);

літаків – 298 (+0);

гелікоптерів – 286 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0);

крилатих ракет – 857 (+0);

кораблів та катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6);

спеціальної техніки – 219 (+1).

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога.