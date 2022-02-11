Проблеми з тиском та сліпота: Денісова розповіла про ще одного українця в ув'язненні бойовиків

У Краснолуцькій виправній колонії номер 19 на окупованому Донбасі бойовики незаконно утримують 25-річного українця. Він родом з Алчевська Луганської області.

Ув'язнений Дмитро Оробій у 2014 році вчився дистанційно в університеті Сєвєродонецька, живучи в окупації. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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Як хлопець потрапив до терористів

За словами Денісової, Оробій виїхав на навчання до підконтрольного Україні Сєвєродонецька, коли налагодили пропускну систему на лінії розмежування. Провів там кілька років. Після закінчення навчання повернувся до родини в окупований Алчевськ, бо не зміг знайти роботу.

У перший робочий день на посаді діловода одного з підприємств 16 червня 2020 року Дмитра Оробія затримали проросійські бойовики. Його телефон не відповідав упродовж 40 днів, ніхто не знав, де він,

– розповіла Денісова.

Про те, що хлопця ув'язнили, батьки дізнались, коли терористи прийшли до них із обшуком. 5 лютого 2021 року так званий "верховний суд ЛНР" засудив українця на 12 років позбавлення волі за статтею про держзраду.

У в'язниці почались проблеми зі здоров'ям

Омбудсменка стверджує, що в ув'язненого значно погіршився зір: через високий очний тиск почалося відшарування сітківки, що може призвести до повної сліпоти. Також він має проблеми з артеріальним тиском.

При цьому, хлопцеві не надають медичної допомоги в колонії, а рідні не можуть його побачити. Вони передають ліки, але ніхто не знає, чи він їх отримує.

Людмила Денісова звернулась до різних інстанцій за допомогою для Дмитра Оробія. Вона просить ОБСЄ порушити питання щодо його звільнення.

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