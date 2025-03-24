Цю проблему неможливо розв'язати: у яку пастку Кремль загнав підприємства ВПК

Коли Росія робить замовлення підприємствам військо-промислового комплексу чи державним корпораціям (їх вплив в економіці дуже значний), то платить аванс в розмірі четвертини від повної суми того, що купує. Підприємства змушують суміжні фірми та постачальників працювати на них практично безоплатно.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, додавши, що ці менші підприємства доставляють великим холдингам сталь, обладнання, запчастини. Ті обіцяють їм заплатити, але цього не роблять, пояснюючи, що самі ще не отримали всю суму грошей за замовлення від держави.

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В банках Росії драконівські відсотки на кредити

Росія постійно відтягує фінальну платіжку, а на ті 25%, які сплачує – смішна сума. Її не вистачає навіть самому підприємству, аби далі виживати. Якби кредитна ставка була 10 – 12%, то постачальники та суміжні підприємства, які працюють з великими оборонними холдингами, могли б перекредитуватись.

Вони могли б взяти кредит в банку, а потім його повернути, коли отримають кошти за замовлення, але банки дають їх під 35%. А це означає, що увесь прибуток просто занулиться при такому відсотку кредиту,

– пояснив Ширяєв.

Тобто ці маленькі фірми та постачальники, які працюють сьогодні на великі підприємства ВПК, не можуть отримати грошей ні від банку, ні від тих холдингів, які повинні їм заплатити. Вони, зі слів економічного оглядача, перебувають на межі банкрутства.

Варто брати до уваги й те, що в них без того вже є кредити, які вони брали раніше і які треба виплачувати банкам. Відповідно, їм не вистачає грошей. Ця ситуація, як наголосив Ширяєв, загрожує тим, що суміжні компанії держкорпорацій та підприємств ВПК почнуть загинатися, банки перестануть отримувати обслуговування своїх кредитів, які вони видали.

"Відповідно, а чим вони будуть розраховуватися з вкладниками, які прибіжать в мить, коли зрозуміють, що в економіці відбувається щось не те. Існує проблема неплатежів. Щоб їх розшити, треба постійно вкидати нові гроші", – озвучив економічний оглядач.

Що відбувається з бюджетом Росії?

Росія в цій складній ситуації могла б підвищити аванс з 25% до 75%, аби ВПК та держкорпорації мали гроші та змогу розраховуватися з суміжними підприємствами та постачальниками, але є одне "але". В російській казні утворилась "дірка".

Дефіцит бюджету за перші два місяці складає 2,7 трильйона рублів (приблизно 30 мільярдів доларів). У бюджету немає можливості вкласти ще грошей в це колесо, аби воно оберталося. Цю проблему неможливо розв'язати,

– підсумував Ширяєв.

Нагадаємо, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц висловив думку, що в Росії розпочався процес стагфляції, а "пусті" гроші, які країна-агресорка друкує, розвалюють російську економіку. Щоб вони не розвалили її остаточно, Центробанк під керівництвом Набіулліної періодично підвищує ключову ставку (нині вона на рівні 21%). Відповідно банки її підвищують за депозитами, а це спричиняє в Росії іншу проблему.