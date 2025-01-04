"Тактично фронт посипався, оперативно – ні": комбат Анатолій Козел розповів про проблеми армії

Підполковник ЗСУ Анатолій Козел ("Купол") відомий як людина, яка не боїться озвучувати правду. У новому інтерв'ю він назвав головні проблеми української армії та підсумував події 2024 року. головні проблеми армії та підсумував події 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness. За словами комбата "Купола", війна "за територію" є стратегічною помилкою вищого військового керівництва України.

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Що заважає ЗСУ наближати перемогу

Під час інтерв'ю Анатолія Козела із засновником Ukrainian Witness та фонду "Повернись живим" Віталієм Дейнегою обговорили основні помилки, які заважають нашій армії досягати успіхів. Це перше інтерв’ю комбата за останні півтора року після скандалу, який виник через його коментарі для The Washington Post в березні 2023 року.

Комбат вважає, що нині необхідно проводити маневрену оборону з максимальним знищенням особового складу противника. Для цього треба дати владу кожному командиру бригади здійснювати цю оборону, а не вести оборонно-наступальні дії. Адже як зазначив військовий, саме велика кількість бійців є сильною стороною росіян.

Головною перевагою української армії Анатолій "Купол" Козел вважає мотивацію воїнів. Креативність, прийняття нестандартних рішень в критичних ситуаціях – теж наша сильна сторона, але вона гаситься військово-політичним керівництвом.

Починаючи з 2022 року наш генералитет втратив кращий елітний бойовий потенціал мотивованих патріотичних українців саме бездарними лобовими атаками,

– зазначив комбат.

Як наслідок, "бусифіковані" військові здаються в полон і тікають у СЗЧ.



Підполковник ЗСУ Анатолій Козел дав інтерв'ю Ukrainian Witness / Фото Ukrainian Witness

ЗСУ потребує реформування

Анатолій Козел розповів, що зараз Україна має укріплювати Дніпропетровську, Запорізьку області та Херсон. Керівництву країни, за його словами, потрібно прийняти політичне рішення та застосовувати всю необхідну техніку в цих районах для будівництва фортифікацій.

Кризу управління у війську "Купол" бачить на всіх ланках.

Проблема наших генералів наразі в тому, що є ті, які не командували бригадами та батальйонами під час бойових дій,

– підкреслив військовий.

Також Анатолій Козел наголосив на необхідності реформа ЗСУ в управлінні. Адже відповідальність командирів оперативно-тактичного управління розмита. На думку комбата, має бути штатний штаб і штатний комплект військ замість тимчасових утворень.

"Купол" підсумував, що Україні необхідні всі ці зміни, адже в іншому випадку ми ризикуємо потрапити в переговорний процес, результатом якого буде втрата державності. На питання, чи програє Україна війну комбат відповів, що "поки що ні. Але потрібні кардинальні зміни".

Не змінюючись, ми будемо нести не тактичні втрати територій, а оперативні та стратегічні, – вважає Анатолій Козел.

Що відомо про підполковника Анатолія Козела

За час служби до 2019 року Анатолій "Купол" Козел брав участь в операціях в Слов’янську, Пісках, Донецькому аеропорті, Авдіївці, Нью-Йорку та Торецьку. З 2022 стояв на обороні Києва та Київської області.

Військовий був командиром 3 батальйону 46 аеромобільної бригади, який успішно показав себе в Херсонській операції, в боях за Соледар і за Бахмут. Провів понад 200 конвоїв без втрат, в тому числі через тили противника, за що був названий "Богом конвоїв".

Варто зазначити! Анатолій Козел нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня в 2016 році. У 2015 році він отримав недержавний орден "Народний Герой України".

Після резонансних заяв "Купола" у березні 2023 року його перевели на посаду заступника командира навчального центру. Потім був призначений комбатом навчального центру. З березня по вересень 2024 року Анатолій "Купол" був командиром 53 ОМБр.