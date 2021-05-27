Проблемна ситуація, – Зеркаль розповіла, чого боятись після запуску "Північного потоку-2"

У випадку запуску російського газопроводу "Північний потік-2", Україна залишиться незахищеною. Однак, українська влада ще може домовитись із Росією.

Про це заявила ексзаступниця голови "Нафтогазу" та колишня заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль. Вона розповіла, що ситуація може розвиватися декількома шляхами.

До теми Зараз усе поставлено на паузу, – Зеркаль про ситуацію з "Північним потоком-2"

Росія може перекрити вентиль Україні

Одним із шляхів розв'язання ситуації із запуском російської газової труби є повна втрата транзиту.

У нас дійсно є проблемна ситуація, особливо після того, як запрацює "Північний потік-2",

– пояснила вона.

Зеркаль зазначила, що "так росіяни вже зробили в їхніх стосунках з Туркменістаном". Вентиль просто перекрили, через це піднявся тиск й труба зірвалась.

Як відновити трубу

За її словами, немає жодної фізичної можливості вже відновити постачання газу, і єдиним шляхом залишається використання "Північного потоку-2" для постачання газу в Євросоюз.

При цьому ми (Україна – 24 канал) залишаємося незахищеними, бо у разі такої екстреної ситуації наш запобіжник, який зараз є в угоді про постачання газу в Європу, не буде діяти,

– підкреслила ексзаступниця голови "Нафтогазу".

Вона вважає, що намагання української влади розібратися з росіянами в арбітражах можуть затягуватися на роки. При цьому немає гарантій, що Україна таки щось отримає від Росії.

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Україна може домовитись з Росію

Як запевнила Зеркаль, є інший шлях розв'язання питання. Мовиться про можливу домовленість з Росію про те, що вона буде користуватися "Північним потоком-2" і їй не будуть перешкоджати в цьому.

Ексзаступниця очільника МЗС підкреслила, що Росія мала б гарантувати Україні поставки газу за певним цінам, які називатимуться "хаб мінус".

Але ніхто з нас ніколи не буде знати, за скільки цей газ дійсно кому продається, і хто з цього отримує зиск. Таким чином, ми знову ідемо в обійми російської політики, пов'язаної із газом як інструментом,

– наголосила вона.

Зеркаль пояснила, що Україна зможе лише здогадуватись про те, хто отримуватиме корупційну ренту. За її словами, єдиний, хто вирішує кому, за скільки і на яких умовах продавати газ є Володимир Путін.