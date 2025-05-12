Порох розпаковувався перед стрільбою: на фронті знову помітили браковані 120-міліметрові міни

Захисники України на одному з найгарячіших напрямків отримали мінометні постріли з бракованими зарядами. Повідомляють, що міна може перелітати або недолітати на 500 метрів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на члена Громадської антикорупційної ради Міноборони (ГАР МОУ) Віктора Біщука.

Дивіться також ЗСУ просунулися на Харківщині, росіяни – на Костянтинівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про проблемні 120-міліметрові міни

Українським військовим почали прибувати нові мінометні постріли. За словами Біщука, пакети метального заряду "вкрай низької якості".

Під час пострілу і коригування міна себе веде неконтрольовано (переліт, недоліт). На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Порох розпаковувався перед стрільбою,

– повідомляють бійці.

Віктор Біщук зазначив, що з такою похибкою – це стрільба впусту, що особливо погано в умовах наступу ворога на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що у 2024 році вже був скандал із мінами. Тоді причинами назвали зниження температури та підвищення вологості. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв.

Він наголошував, що системних проблем з боєприпасами не було – проблемною була саме партія певних виробників. Усі міни з партії були відкликані на завод.