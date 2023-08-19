Повністю розірвало, – у мережі показали наслідки атаки дрона на танкер SIG

У мережі поширили нове відео пошкоджень російського танкера Sig, який зазнав атаки морським дроном в Чорному морі.

І хоч сталося це ще в ніч з 4 на 5 серпня, кадри реальних пошкоджень судна все ще з'являються. Адже, росіяни запевняли, що атаку морського дрона вдалось відбити. Як видно по відео, не зовсім.

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Утворилась величезна пробоїна

На опублікованих кадрах видно, що в районі машинного відділення у ватерлінії утворилася величезна пробоїна.

"Ось це від дрона. Це підірвав дрон, о*ігіти", – констатує закадровий голос.

Чоловік використовує лайку, бо інших слів підібрати не може. Той дивується, що така пробоїна у танкері утворилась від, здавалось би, звичайного дрона.

Чоловік зазначає, що унаслідок вибуху у танкері утворилась діра метрів 8 на 8. За його словами, повністю розірвало машинне відділення.

Головне про атаку на російський Sig

На початку місяця в Керченській протоці морський дрон атакував російський танкер Sig. Екіпаж судна повідомляв, що воно не може пересуватися самостійно, а машинне відділення заповнила вода.

Джерела 24 Каналу повідомили, що до нічної атаки на підсанкційний танкер причетна Служба безпеки України.

За даними росЗМІ, під час атаки на борту перебували 11 осіб. Більшість відбулися саднами.

Відзначимо, що цей танкер був побудований в 2014 році. Він перебуває під санкціями США, куди потрапив внаслідок доставки авіаційного палива з окупованого Криму до Сирії.