Повністю розірвало, – у мережі показали наслідки атаки дрона на танкер SIG
У мережі поширили нове відео пошкоджень російського танкера Sig, який зазнав атаки морським дроном в Чорному морі.
І хоч сталося це ще в ніч з 4 на 5 серпня, кадри реальних пошкоджень судна все ще з'являються. Адже, росіяни запевняли, що атаку морського дрона вдалось відбити. Як видно по відео, не зовсім.
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Утворилась величезна пробоїна
На опублікованих кадрах видно, що в районі машинного відділення у ватерлінії утворилася величезна пробоїна.
"Ось це від дрона. Це підірвав дрон, о*ігіти", – констатує закадровий голос.
Чоловік використовує лайку, бо інших слів підібрати не може. Той дивується, що така пробоїна у танкері утворилась від, здавалось би, звичайного дрона.
Чоловік зазначає, що унаслідок вибуху у танкері утворилась діра метрів 8 на 8. За його словами, повністю розірвало машинне відділення.Відзначимо, що цей танкер був побудований в 2014 році. Він перебуває під санкціями США, куди потрапив внаслідок доставки авіаційного палива з окупованого Криму до Сирії.
Головне про атаку на російський Sig
- На початку місяця в Керченській протоці морський дрон атакував російський танкер Sig. Екіпаж судна повідомляв, що воно не може пересуватися самостійно, а машинне відділення заповнила вода.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що до нічної атаки на підсанкційний танкер причетна Служба безпеки України.
- За даними росЗМІ, під час атаки на борту перебували 11 осіб. Більшість відбулися саднами.