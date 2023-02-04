Відчайдушна продавчиня з Обухова сама накинулась на грабіжника зі стусанами: епічне відео

4 лютого 2023, 15:57
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Джерело:

Андрій Нєбитов

Українські люди продовжують показувати свою незламність та безстрашність. Відчайдушна продавчиня з Обухова сама зупинила грабіжника.

Історію розповів Андрій Нєбитов – очільник поліції Київщини. Він розповів, що хоробра жінка ані на мить не злякалася грабіжника, який увірвався до крамниці. Продавчиня сама зупинила нападника, який кинувся на неї з палицею. 

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За мить забрала дерев'яшку і стусаном вигнала із крамниці. А якісь ідіоти окупанти думають, що можуть захопити цей народ. Наші люди – незламні,
– заявив Нєбитов.

Нападника вже відшукали правоохоронці. Наразі він перебуває в ізоляторі.

Продавчиня сама зупинила грабіжника: дивіться відео Андрія Нєбитова

Важливо! Українці своєю сміливістю захоплюють весь світ. 

Відео, яке опублікував Нєбитов, дуже сподобалося українцям. Вони залишили багато вподобайок та чимало теплих слів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "З такими жінками нас не побороти! Дякуємо за відвагу";
  • "На це можна дивитися вічно";
  • "Смілива українська жінка".

Окрім того, у мережі повідомили, що хоробра продавчиня вже отримала нагороду від правоохоронців. Водночас наразі ця інформація наразі не підтверджена.

Автор: Мар'яна Бекало