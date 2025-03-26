Садовий відреагував на продаж алкоголю вночі у Львові та попередив про наслідки

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у місті планують поновити моніторингові групи, щоб виявляти порушення щодо продажу алкоголю вночі і передавати інформацію правоохоронцям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мера Львова у його телеграм-каналі.

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У Львові посилять контроль за продажем алкоголю

У Львівській міській раді у середу, 26 березня, провели нараду з поліцією та податковою щодо продажу алкоголю під час комендантської години.

Мене часто на зустрічах запитують, чому після півночі у Львові вільно продають алкоголь. Це викликає цілком зрозуміле обурення. Останнім часом це питання дедалі частіше звучить від ветеранів. Вони прямо кажуть: у місті, яке живе війною, подібне – неприпустиме. І вони праві!

– написав Садовий.

Міський голова також опублікував відео з магазину "Новий градус", що на вулиці Юрія Липи у Шевченківському районі Львова. На кадрах можна побачити, як чоловіки після півночі купували алкоголь і розраховувалися карткою.

Андрій Садовий підкреслив, що закон чітко визначає відповідальність: за продаж алкоголю вночі поліція накладає штраф, а податкова анулює ліцензію.

Місто, зі свого боку, готове поновити моніторингові групи в районах, щоб виявляти порушення і передавати інформацію правоохоронцям,

– додав мер Львова.

Він закликав львів'ян фіксувати на камеру факти порушення і надсилати йому в приватні повідомлення. Також повідомляти про роботу алкомаркетів у комендантську годину можна на Гарячу лінію міста за телефоном 1580.