Продаж дешевого газу Фірташу: АМКУ розслідує справу "Нафтогазу"

Мовиться про угоду торгівлі газом для населення. Її підписали з ТОВ "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа.

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Угоду уклали 19 березня 2021 року, тобто на місяць раніше, ніж з рештою учасників ринку. "ЙЕ Енергія" законтрактувала найбільший обсяг газу для побутових споживачів – 6 мільярдів кубів. Другу позицію на ринку отримала "дочка" "Нафтогазу", ТОВ "ГПК Нафтогаз України", – 2,2 мільярда кубів.

Цим компаніям надали найнижчі ціни – 7,42 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Натомість інші підписали контракти з ціною від 7,9 до 8,8 тисячі гривень.

Що кажуть у "Нафтогазі"

Заявили, що угода дозволяла компаніям перепродавати "дешевий" газ бізнесу. Ба більше, вона створювала невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу".

Дію контракту зупинили ще у жовтні, але борги "ЙЕ Енергії" перед НАКом за цими угодами не погашені досі. Додали, що завдяки розірванню зазначеного контракту уникнули збитків на 110 мільярдів гривень.

Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи.

ерез облгази Фірташа удвічі впали доходи української газотранспортної системи.

У серпні повідомляли, що чОператор за перше півріччя 2021 року отримав 5,6 мільярда чистого прибутку. За аналогічний період минулого року – 13,1 мільярда.