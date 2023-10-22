Окупанти кажуть, що продають "квартиру Зеленських" у Криму: де тут брехня

Росіяни заявляють, що націоналізували квартиру в тимчасово окупованому Криму, яка належала дружині президента Зеленського. Тепер вони нібито продають її на аукціоні за мільйони рублів.

Як пишуть російські ЗМІ, заявки на аукціон прийматимуть до 26 жовтня, а торги мають відбутися 30 жовтня. Розташоване майно, що колись було записане на Олену Зеленську, в селищі Лівадія неподалік від Ялти. Водночас 24 Канал вирішив розслідувати, чи справді це так.

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Чи продають окупанти "квартиру Зеленських" в Криму ?

У квітня 2013 року Олена Зеленська справді придбала квартиру в нині окупованому Криму за 163 893 доларів в селищі Лівадія. Зокрема, про це йшлося в її декларації за 2019 рік, коли Володимира Зеленського було обрано президентом.



Будинок у Криму з "квартирою Зеленських" / Фото з росЗМІ

У штабі теперішнього глави держави тоді констатували, що подружжя Зеленських має намір користуватися житлом лише після того, як півострів буде деокуповано.

Водночас видання Reuters писало на початку травня 2019 року, що зазначену нерухомість у ЖК "Імператор" виставили на продаж на сайті агенства "Причал 82".

станом на 22 жовтня 2023 року не знайшов оголошення про продаж "квартири Зеленських" на сайті "Причал 92". Це може свідчити про те, що майно або таки продали, або зняли з продажів.

Останні місяці ворожі медіа пишуть про "масштабну націоналізацію" об'єктів в Криму, "пов'язаних з Києвом", та продаж їх на користь Росії.

Однак якщо квартиру Зеленської упродовж цих років таки продали за оголошенням, то підстав для так званої "націоналізації" в загарбників не було.

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Власне, першим аргументом на користь того, що матеріали російських ЗМІ про "виставлення на аукціон квартири Зеленських" – фейкові, є той факт, що відповідний лот неможливо знайти на сайті "ГІС Торги".

Ще 12 жовтня "Економічна правда" стверджувала, що об'єкта з адресою: Крим, м. Ялта, смт Лівадія, вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501, – у російській системі тендерів просто-таки немає.



На російському сайті "ГІС Торги" немає "квартири Зеленських" / Скриншот "Економічної правди"

Окрім того, журналісти 24 Каналу зауважили, що суттєво відрізняється площа квартири, яку "зібрались продавати" окупанти за нібито 24 642 490 рублів (240 тисяч євро), та площа тієї квартири, що була зазначена в декларації Олени Зеленської за 2019 рік.

Отже, квартира, про яку пишуть російські ЗМІ, має площу 119,5 квадратних метрів, а та квартира, яку вказувала Зеленська у декларації, має площу у 129,8 квадратних метрів.



РосЗМІ пишуть про продаж "квартири Зеленських" в Криму / Скриншот 24 Каналу



Яка реальна площа "квартири Зеленських" / Скриншот "Радіо Свободи" зі сайту НАЗК

Підсумок простий, – вочевидь, росіяни забрехалися. Невідповідність у цифрах та відсутність відповідного лоту підтверджують те, що ніякого продажу "квартири Зеленських" в Криму не відбувається.

Невідомо достеменно, кому зараз належить ця нерухомість, чи справді її було "націоналізовано" Росією. Натомість кремлівські ЗМІ продовжують поширювати фейки про "ефективну боротьбу зі слідом київського режиму" в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.