Чи купить Ілон Маск TikTok, для чого це Китаю і що таке RedNote, куди масово мігрують американці

У 2025 році напружена ситуація навколо TikTok у США триває – продаж популярного застосунку все ще можливий, хоча прихід до влади Дональда Трампа може змінити перебіг подій.

Верховний суд США погодився розглянути справу щодо заборони TikTok, що залишає шанс китайській компанії ByteDance зберегти свій ключовий актив. Проте більшість суддів, ймовірно, підтримає позицію Конгресу про загрозу національній безпеці, попри можливе обмеження свободи слова. А міністерство юстиції США вказує на ризики, пов'язані з доступом TikTok до великих обсягів персональних даних американців, що може використовуватися для маніпуляцій.

Дональд Трамп, який раніше критикував соцмережу, тепер виступає на її підтримку, а покупцем американських активів TikTok може стати його новий політичний партнер Ілон Маск. Доля TikTok у США може вирішитися судом уже в середині січня. Тим часом американські користувачі в очікуванні блокування застосунку масово мігрують, і не в аналогічні американські соцмережі, а до інших китайських.

24 Канал розповідає про останні події навколо TikTok.

Меморандум і паніка в офісах TikTok

Зараз TikTok активно готується до кількох сценаріїв розвитку подій напередодні рішення Верховного суду США, який, ймовірно, підтримає заборону застосунку у США, пише The Verge.

Як стало відомо джерелам американського медіа, у внутрішньому меморандумі співробітникам повідомили, що компанія продовжує розробляти стратегії подальших дій напередодні доленосного рішення суду.

"Ми розуміємо, що така невизначеність викликає занепокоєння", – мовиться у документі. Водночас у меморандумі наголошується, що офіси TikTok залишатимуться відкритими, незалежно від долі застосунку в США. "Законопроєкт сформульований таким чином, що він не вплине на юридичні особи, через які ви працевлаштовані, а лише на досвід користувачів у США", – зазначено в повідомленні.

Усередині компанії атмосфера напружена. Один зі співробітників описав ситуацію як "безумовно стресову", тоді як інший зауважив, що навіть ті, хто пережив попередні спроби заборони TikTok у США, зараз виглядають розгубленими.

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Тим часом Китай, який має остаточне право вирішувати питання продажу TikTok, розглядає можливість дозволити Ілону Маску придбати застосунок. Також пропозицію щодо купівлі американського сегмента TikTok висунув мільярдер та колишній власник команди LA Dodgers Френк МакКорт. Його ініціатива, названа Project Liberty, вже отримала підтримку зірки шоу Shark Tank Кевіна О’Лірі, який навіть зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго.

Трамп, зі свого боку, заявив, що прагне врятувати TikTok від заборони шляхом укладення угоди. Однак заборона, як очікується, набуде чинності за день до його інавгурації, що створює реальний ризик блокування соцмережі.

У міру наближення рішення Верховного суду США, яке очікується до 19 січня, ми розуміємо, що у вас багато запитань, і шкодуємо, що не можемо надати чіткий план подальших дій. Ви вже проявили неабияке терпіння та відданість, і це буде надзвичайно важливо найближчими днями. Ми усвідомлюємо, як непросто перебувати в умовах невизначеності.



Наша команда керівництва зосереджена на ретельному плануванні різних сценаріїв та визначенні подальших кроків. Через постійний потік медіа-спекуляцій, хочемо вас запевнити, що ми будемо ділитися всією перевіреною інформацією з нашими співробітниками першими через цей канал, як тільки з’являться конкретні деталі.



Не можу не підкреслити, що ваш добробут для нас — найвищий пріоритет. Найголовніше, хочу наголосити: як працівники в США, ви можете бути впевнені у своїй зайнятості, оплаті праці та пільгах. Наші офіси залишаться відкритими, навіть якщо ситуація не буде вирішена до 19 січня. Законопроєкт сформульований таким чином, що він не впливає на юридичні особи, через які ви працевлаштовані, а лише на досвід користувачів TikTok у США.



Ми є частиною глобальної компанії з понад мільярдом користувачів, і разом ми продовжимо долати цю ситуацію, щоб захистити вас і нашу спільноту з понад 170 мільйонів користувачів у США,

– мовиться у меморандумі.

На тлі цього у TikTok вирішили припинити роботу застосунку у США з 19 січня, коли набуде федеральна заборона, якщо тільки ситуація не зміниться в останню хвилину, пише Reuters.



Як повідомляє The Washington Post, обраний президент Дональд Трамп, чий термін починається наступного дня після планованого блокування, розглядає можливість підписання відтермінування виконання заборони на 60 – 90 днів. Це має дати адміністрації Трампа час для альтернативного рішення чи продажу застосунку.

Цікаво, що федеральна заборона передбачає лише обмеження нових завантажень, тоді як компанія планує повністю припинити роботу застосунку.

Перехідна команда Трампа поки не коментує ситуацію. Майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц заявив Fox News, що адміністрація знайде спосіб зберегти TikTok, захистивши при цьому дані користувачів. Водночас The New York Times повідомляє, що генеральний директор TikTok отримав запрошення на інавгурацію Трампа.

Чинний президент Джо Байден, за словами представника Білого дому, не планує втручатися в ситуацію, якщо Верховний суд не змінить рішення, хоча адміністрація розглядає можливості для тимчасового розв'язання проблеми.

До чого тут Маск і для чого Китаю продавати йому ТікТок

Китайські посадовці, схоже, розглядають план "Б" для TikTok, адже Верховний суд США навряд чи стане на захист додатка від заборони. За інформацією Bloomberg та низки інших американських медіа, Пекін може дозволити ByteDance продати TikTok – раніше Китай це категорично відкидав.

Несподіванкою стало те, що в можливій угоді може брати участь улюблений техномагнат обраного президента США Дональда Трампа – Ілон Маск. Водночас представник TikTok Майкл Г’юз назвав ці повідомлення "чистою вигадкою". Китайське посольство у США та соцмережа X, якою володіє Маск, від коментарів поки утрималися.

На тлі загрози заборони TikTok зацікавлених покупців не бракує: серед них – зірка шоу Shark Tank Кевін О’Лірі та популярний ютубер Mr. Beast. Однак проблема – не у відсутності охочих, а в небажанні китайської сторони продавати додаток. Проте нові повідомлення свідчать, що Китай може змінити свою позицію. Залучення Маска виглядає стратегічно обґрунтованим, враховуючи його тісні зв’язки як із Китаєм, так і з Трампом.

Маск може стати ключовою фігурою в потенційній угоді. Він має прямий канал зв'язку з Трампом, неодноразово висловлював бажання зробити X більш схожим на TikTok і має великий досвід співпраці з китайською владою – на Китай припадає значна частка продажів Tesla. Маск також може об'єднати TikTok із X та xAI, своєю альтернативою компанії з розробки ШІ OpenAI, створивши ще потужнішу платформу. До того ж, він має достатньо капіталу для фінансування угоди.

Лонг Ле, професор міжнародного бізнесу з Університету Санта-Клари, прокоментував The Verge, що Китай може погодитися на спільне підприємство – формат, що часто використовується для роботи іноземних компаній у Китаї. За американським законодавством додаток вважається контрольованим "іноземним супротивником", якщо особа з такої країни володіє щонайменше 20% акцій.

Якщо Китай обере формат спільного підприємства, Ілон Маск буде ідеальним кандидатом через його близькість до Трампа. Маск дозволить США та Китаю зберегти певний зв’язок у торгівлі та інвестиціях, навіть попри загальну тенденцію до економічного розриву,

– вважає Ле.

На його думку, китайська влада вже достатньо довіряє Маску.

Однак Китай може відкласти продаж TikTok, якщо з'явиться шанс зберегти додаток у власності ByteDance. TikTok є певним символом національної гордості Китаю, і уряд не бажає виглядати слабким, поступаючись США. До того ж Пекін може дозволити Вашингтону взяти на себе глобальну критику через заборону додатка.

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Водночас Китай готується до протекціоністської політики Дональда Трампа, який пообіцяв високі мита на китайський імпорт. У цьому контексті TikTok може стати козирем у переговорах із США. За даними Bloomberg, Пекін розглядає можливість угоди щодо TikTok для зниження напруги у відносинах із новою адміністрацією.

Якщо TikTok заборонять, Apple і Google видалять додаток із магазинів, а Oracle припинить хостинг даних. Однак TikTok залишиться на пристроях нинішніх користувачів, хоча доступ через VPN створить додаткові труднощі. Переговори щодо угоди можуть тривати навіть після заборони, якщо Верховний суд або Конгрес не змінять ситуацію.

До яких застосунків масово мігрують американці

Поки Верховний суд США вирішує долю TikTok, американські користувачі активно переходять на несподівану альтернативу – китайський застосунок Xiaohongshu, що перекладається як "червона книжка" або ж RedNote, як його називаються у США. У вівторок він очолив рейтинг завантажень в американському App Store.

Xiaohongshu, заснований у 2013 році, є однією з найбільших соціальних платформ Китаю з аудиторією у 300 мільйонів користувачів, за даними аналітичної компанії Qian Gua. Його часто називають китайським аналогом Instagram завдяки популярності серед любителів подорожей, макіяжу та моди.

Попри домінування на китайському ринку, Xiaohongshu майже не виходив за межі китайськомовної аудиторії. Але ситуація змінюється: американці, стурбовані можливою забороною TikTok, відкривають для себе нову платформу, що може стати глобальним гравцем.

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Популярність Xiaohongshu стрімко зростає – завантаження застосунку в США майже потроїлися за останній тиждень, повідомила CNN аналітична компанія Sensor Tower. Лише за два дні Xiaohongshu залучив понад 700 000 нових користувачів

Цікаво! Гештег #TikTokRefugee (біженці з TikTok) зібрав майже 250 мільйонів переглядів і понад 5,5 мільйона коментарів. В основі застосунку – алгоритм, який орієнтується на інтереси користувачів, а не на їхніх підписників, та зменшує інфлюенсерів на стрічку.



Компанія Xingin Information Technology, заснована Чарлвіном Мао та Мірандою Цюй, базується в китайському Шанхаї. TikTok, створений компанією ByteDance для глобальної аудиторії, у Китаї недоступний; там функціонує його аналог Douyin.

Ще один застосунок ByteDance, Lemon8, також набирає популярності серед американців. Цей додаток, що поєднує функції Instagram та Pinterest, зайняв друге місце в рейтингу завантажень App Store. Однак майбутнє Lemon8 у США залишається під питанням через закон, який може поширити заборону TikTok на всі додатки ByteDance.