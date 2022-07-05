Продаж зерна, вкраденого в Україні: за кого грає Ердоган
Джерело:телеграм-канал Андрія Ярмака
Чи допомагає Туреччина рашистам продавати зерно, вкрадене в Україні? Чому імовірність цього висока? Я вже багато тижнів бачу повідомлення про це від українських журналістів, які мають доступ з інформації з АР Крим та портів Туреччини.
Пару днів тому надійшло перше офіційне повідомлення про арешт вантажного судна з нібито вкраденим українським зерном у Туреччині, що сталося лише тому, що цей вантаж здобув чимало розголосу, і вони були змушені реагувати.
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Наміри Туреччини
Сподіваюся, Туреччина не веде подвійну гру і розслідування буде повністю прозорим. Але…
Я хотів би підкреслити, що Туреччина сильніше, ніж будь-яка інша країна світу, постраждає від скорочення експорту українських кормових компонентів: кормових зернових (таких як кукурудза та інші), шротів олійних та олійних культур, які є основним джерелом білка для тваринництва.
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Чому Туреччина страждає сильніше, ніж інші країни?
- Туреччина має більше проблем із цінами на їжу, ніж будь-яка інша країна регіону – офіційна інфляція у травні 2022 року зросла до колосальних 56%!
- Туреччина була другим за величиною покупцем кормів з України після Китаю до війни, а Україна була найбільшим постачальником кормів для тваринницького сектора Туреччини!
- 100% кормів, які експортуються з України до Туреччини, надходять через морські порти України, які зараз заблоковані російськими терористами.
- Якщо морські порти України не розблокують, інфляція в Туреччині може прискоритися, а нова хвиля зростання цін на продукти цілком може виштовхнути незадоволених громадян на вулиці
Отже, Туреччині, на мою думку, не варто намагатися грати в ігри з росіянами, оскільки вони завжди брехали всім своїм партнерам. Це точно не найкращий і один з найменш надійних партнерів – доведено часом!.
З іншого боку, Туреччина могла б активізувати зусилля, щоб допомогти світу раз і назавжди позбутися російських загроз, приєднавшись до міжнародних санкцій і посиливши військову підтримку України. Це набагато кращий, швидший і набагато менш ризикований вихід зі складної ситуації щодо продовольчої безпеки в Туреччині.
Я сподіваюся, що Ердоган це з часом зрозуміє. І краще, щоб це відбулося швидше. Бо рішення про посівну під урожай 2023 року українським фермерам частково потрібно приймати вже зараз.
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